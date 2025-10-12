Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. Test Coopera – Ratujemy, Biegniemy

W poniedziałek 13 października na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wraz z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym Szczecin organizuje „Test Coopera – Ratujemy, Biegniemy” Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego. Oficjalne otwarcie wydarzenia odbędzie się o godzinie 15.

Wydarzenie zintegruje mieszkańców miasta Szczecina i okolic, środowiska sportowe, ratowników medycznych oraz wszystkich pracowników WSPR, gdyż każdy może wziąć udział w teście. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – informuje Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. – Równolegle z kolejnymi seriami testu, na hali odbywać się będą pokazy i instruktaże z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych WSPR.

Test Coopera może wykonać każdy, kto chce sprawdzić swoją kondycję fizyczną, niezależnie od wieku czy stopnia zaawansowania. Wynik testu może stanowić motywację do podjęcia aktywności fizycznej i poprawy kondycji. Na podstawie wyniku testu można zaplanować odpowiedni program treningowy.

Test Coopera jest powszechnie stosowany zarówno przez sportowców, jak i osoby nietrenujące. Uczestnik testu biega bez przerwy przez 12 minut, starając się pokonać jak najdłuższy dystans. Po upływie 12 minut mierzy się całkowity przebyty dystans. Uzyskany dystans porównuje się z normami dla danej płci i wieku, co pozwala określić poziom kondycji fizycznej. Test pozwala w szybki i prosty sposób ocenić ogólną wytrzymałość tlenową.

Wydarzenie sfinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, a także budżetu Miasta Szczecina.

