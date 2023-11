Z najmłodszymi o pierwszej pomocy. Miś Gustaw w akcji

Ratownicy medyczni wraz z misiem Gustawem odwiedzali przedszkola i szkoły w Szczecinie, aby opowiedzieć najmłodszym o swojej pracy, nauczyć ich wzywania pogotowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Fot. WSPR w Szczecinie

Jak sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy, co robić, kiedy dojdzie do wypadku, jaki jest numer alarmowy i kiedy należy z niego skorzystać – o tym wszystkim opowiadali przedszkolakom i młodszym uczniom ratownicy medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Przez kilka miesięcy – wraz z misiem Gustawem – odwiedzali placówki edukacyjne. Uczyli też udzielania pierwszej pomocy.

W zajęciach udział wzięło blisko 500 dzieci ze szczecińskich szkół i przedszkoli.

– Zasady pierwszej pomocy powinny być znane każdemu, już od najmłodszych lat – mówi Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie. – Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, że świadkowie przechodzą obojętnie obok poszkodowanego albo biernie czekają na przyjazd pogotowia, kiedy doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Do tego wiele osób wciąż nie wie, jak funkcjonuje pogotowie i kiedy należy wezwać zespół w karetce. Wierzymy, że to może się zmienić na lepsze, jeśli będziemy tę ważną wiedzę przekazywać regularnie i uczyć innych już od najmłodszych lat.

Takie spotkania mają też się przyczyniać do zmniejszenia strachu dzieci w razie spotkania z medykami, np. podczas wypadku.

– Interwencje z udziałem dzieci zawsze wiążą się z ogromnymi emocjami – mówi Bartosz Tołłoczko, jeden z ratowników medycznych, który prowadził zajęcia z dziećmi. – Maluchy często dopiero podczas wypadku po raz pierwszy spotykają się z ratownikami medycznymi i dowiadują się, że ktoś taki istnieje. To dla nich dodatkowy stres – bo oprócz dolegliwości czy bólu, zderzają się z zupełnie nowymi osobami. Dużo łatwiej jest im poradzić sobie z trudną sytuacją, gdy wcześniej mają okazję nas poznać, zrozumieć kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Są spokojniejsze i czują się bezpieczne, wiedząc, że przybywamy, aby im pomóc.

Szkolenia zostały sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

– Nauka zasad bezpieczeństwa prowadzona od najmłodszych lat, to bardzo ważna sprawa. Niestety zbyt często i niesłusznie traktowana z pewnym pobłażaniem – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Wiedza przekazywana dzieciom w odpowiedni sposób stanie się dla nich czymś oczywistym i naturalnym już na całe życie. W sytuacjach kryzysowych pozwoli na zachowanie zimnej krwi i umiejętne działanie, co może okazać się na wagę zdrowia, a nawet życia osób potrzebujących pomocy. Oby takich sytuacji było jak najmniej, ale trzeba być na nie przygotowanym. Nasi ratownicy medyczni potrafią przekazywać wiedzę w sposób przystępny i atrakcyjny.

Spotkania ratowników z dziećmi to jedno z kilku działań zaplanowanych w ramach zadania „Pierwsza Pomoc”. Wkrótce WSPR w Szczecinie wyda autorską książkę oraz kolorowankę, które poświęcone będą tematyce pogotowia i ratowania ludzkiego życia. Powstają też filmy animowane dotyczące wzywania pomocy. Całkowity koszt projektu to 96 tys. zł.

(sag)