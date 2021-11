Nowy dyrektor zachodniopomorskiego NFZ

Paweł Kurzak jest nowym dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowisko to objął 2 listopada. Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dotychczasowa p.o. dyrektor oddziału, wraca do pracy w Małopolskim Oddziale NFZ, na stanowisko zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych.

Paweł Kurzak do tej pory pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. mundurowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu. Dyrektorem oddziału w Szczecinie został w wyniku ogłoszonego przez Centralę NFZ konkursu. We wtorek, 2 listopada, akt powołania na stanowisko dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie wręczył mu, w imieniu ministra zdrowia, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Nominację poprzedziła wydana 27 października pozytywna opinia Rady Oddziału.

Paweł Kurzak urodził się w 1970 roku w Wałbrzychu. Pracę na rzecz systemu ochrony zdrowia w Polsce rozpoczął w 1999 roku w Dolnośląskiej Regionalnej Kasie Chorych. Pracował także w oddziale Mazowieckim i Wielkopolskim NFZ. Ukończył Międzyuczelniane Podyplomowe Studia Zarządzania w Służbie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. W swojej karierze zawodowej zarządzał również spółką stomatologiczną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

