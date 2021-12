Nowoczesny sprzęt dla WOPR-owców

Łodzie ratownicze, skuter, quady i dron do poszukiwań pod wodą o łącznej wartości prawie 840 tys. zł trafiły do szczecińskiego oraz zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zakup był możliwy dzięki ponad 100 tys. zł dofinansowania z budżetu wojewody oraz 400 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazdy i sprzęt, które będą służyć na zachodniopomorskich kąpieliskach, przekazali Czesław Hoc, poseł na Sejm RP, Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski i Marek Subocz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

- Ponad 800 tys. zł to środki, jakie trafiły do zachodniopomorskiego i szczecińskiego WOPR m.in. na zakup dronów, łodzi ratunkowych, skuterów i quadów, czyli sprzętu, który ma ratować ludzkie zdrowie i życie. Pozwoli ratownikom skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego województwa i turystów – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki. Podkreślił przy tym, że nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi dobrze wyszkolonych ratowników. - Część dotacji, którą przekazałem w 2021 r., została wykorzystana na szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zespołów ratowniczych.

- Ten sprzęt to dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego WOPR gwarancja jeszcze sprawniejszych działań nad wodą, gdzie o skutecznym ratowaniu zdrowia i życia decydują sekundy – mówi Marek Subocz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. - Efektem zakupu będzie poprawa bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo. Pomorze Zachodnie słynie z pięknych i czystych jezior i rzek, sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi w kajaku czy pod żaglami. WOPR, chcąc skutecznie dbać o bezpieczeństwo w tych miejscach, musi dysponować nowoczesnym i niezawodnym sprzętem.

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego dzięki ponad 352 tys. zł dotacji z budżetu wojewody oraz środków WFOŚiGW w Szczecinie kupiło sprzęt do działań poszukiwawczych i ratowniczych nad wodą i w trudnym terenie. To dron do poszukiwań podwodnych, 3 quady z napędem 4x4, łódź z przyczepą, skuter ratowniczy, 8 łodzi wiosłowych i 2 zestawy do działań nurkowych. Zakup wyposażenia dla Grup Interwencyjnych kosztował ponad 500 tys. zł.

Z kolei szczeciński WOPR, by jeszcze skuteczniej działać na rzecz bezpieczeństwa nad wodą, kupił specjalistyczną łódź motorową do ratownictwa wodnego, wyposażoną w zestaw sonarowy, sprzęt indywidualnej ochrony członków załogi i przyczepę. Koszt zakupów to 320 tys. zł, w tym 160 tys. zł to dotacja, przyznana przez WFOŚiGW w Szczecinie.

W 2021 r. z wojewoda przekazał 400 tys. zł dofinansowania dla WOPR i jednostek OSP na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów na obszarach wodnych regionu. W ramach tej kwotowy 240 tys. zł trafiło do zachodniopomorskiego WOPR na wyszkolenie ratowników i wzmocnienie załóg oraz zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu takiego jak dron do patrolowania kąpielisk z powietrza.

Z kolei Fundusz dofinansował zakup wyposażenia dla WOPR w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Tomasz TOKARZEWSKI