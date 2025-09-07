Nowi Honorowi Obywatele Kamienia Pomorskiego

Nowi honorowi obywatele Kamienia Pomorskiego, dyrektorzy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej: dyrektor Biura Organizacyjnego Helena Zwolska, dyrektor programowy prof. Eugeniusz Kus oraz dyrektor artystyczny prof. Józef Serafin. Fot. Błażej BUBNOWICZ

Przed koncertem finałowym LXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w kamieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której długoletni dyrektorzy tego festiwalu – dyrektor Biura Organizacyjnego Helena Zwolska, dyrektor programowy prof. Eugeniusz Kus i dyrektor artystyczny prof. Józef Serafin otrzymali Honorowe Obywatelstwa Gminy Kamień Pomorski.

Wniosek o nadanie ww. wyróżnień został złożony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej i poparty przez 250 mieszkańcom gminy Kamień Pomorski wpisując się w tegoroczny jubileusz 80-lecia polskiego Kamienia Pomorskiego i sześćdziesiątą rocznicę pierwszego festiwalowego koncertu, który odbył się 4 czerwca 1965. Nowi Honorowi Obywatele są dla Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej postaciami szczególnymi związanymi z nim od dziesięcioleci.

Helena Zwolska jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Całe swe życie zawodowe związała z z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną będąc w latach 1990-2016 jej dyrektorem. Jest długoletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej, wchodząc od wielu lat w skład jego zarządu. Od 1989 r. jest dyrektorem festiwalowego Biura Organizacyjnego współtworząc kolejne edycje tej imprezy.

Prof. Eugeniusz Kus jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonalił w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz na uczelniach muzycznych w Hadze, Rotterdamie i Wiedniu. W latach 1969-2005 kierował Chórem Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1984 r. założył i prowadził do rozwiązania w 2019 r. Zespół Wokalistów i Instrumentalistów „Camerata Nova”. Ze swoimi zespołami, a także jako dyrygent gościnny, koncertował w całej Europie, Chinach, Brazylii i USA. Wielokrotnie był jurorem międzynarodowych konkursów chóralnych, śpiewu solowego i kompozytorskich. W latach 1974-2007 był dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z którego stworzył jedno z największych centrów kultury w Szczecinie i jeden z czołowych ośrodków życia muzycznego Pomorza Zachodniego. Organizował i inicjował szereg wydarzeń muzycznych i przedsięwzięć artystycznych – jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Szczecinie – kładąc ogromne zasługi dla życia muzycznego naszego województwa. Prof. Kus jest związany z kamieńskim festiwalem od ponad półwiecza. Od 1973 r. jako dyrygent z prowadzonymi przez siebie zespołami, a w ostatnich latach z Orkiestrą Kameralną z Prenzlau, niemal corocznie występuje na festiwalowych koncertach. Od 1974 r. jest członkiem festiwalowego Komitetu Organizacyjnego i Rady Artystycznej przez długie lata współtworząc to wydarzenie muzyczne. Od 25 lat pełni zaś funkcję dyrektora programowego odpowiadając za dobór artystów części kameralnej koncertów.

Prof. Józef Serafin jest wybitnym polski organistą i nestorem wirtuozów królewskiego instrumentu. W 1968 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie (dzisiejszą Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego). Jest laureatem pierwszych nagród na wielu konkursach organowych. Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Kazachstanie. Brał udział w pracach jury wielu międzynarodowych konkursów organowych. Prowadził także liczne kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był także pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w latach 1996-2012 kierował Katedrą Organów. Przez lata pracy na obu uczelniach wykształcił szereg czołowych polskich wirtuozów królewskiego instrumentu. Profesor Józef Serafin od wielu lat w swej działalności kładzie szczególny nacisk na popularyzowanie muzyki, będąc wieloletnim kierownikiem artystycznym międzynarodowych festiwali muzyki organowej i kameralnej w Kamieniu Pomorskim i Leżajsku, oraz międzynarodowego festiwalu młodych organistów „Juniores Priores” w Sejnach. Szczególne związki łączą prof. Serafina z Kamieniem Pomorskim i organizowanym w naszym mieście od 1965 r. Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej. Zadebiutował na nim podczas koncertu inauguracyjnego czwartej edycji 14 czerwca 1968 r., co stanowiło nagrodę za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie, który odbył się rok wcześniej. Od tej pory gra w Kamieniu Pomorskim niemal corocznie, będąc najczęściej koncertującym organistą na naszym festiwalu. Jednocześnie od ponad 40 lat czuwa nad jego poziomem artystycznym jako jego niegdyś kierownik, a dziś dyrektor artystyczny.

Po uroczystym nadaniu honorowych obywatelstw złożono także życzenia z okazji 90. urodzin, które przypadały 11 sierpnia, Henrykowi Masłowskiemu, historykowi-regionaliście, nauczycielowi i wychowawcy kilku pokoleń mieszkańców Kamienia, współtwórcy Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i przewodniczącemu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej w latach 1992-2023 wyróżnionemu w 2017 r. tytułem Honorowego Obywatela Gminy Kamień Pomorski.

Błażej BUBNOWICZ