Finał kamieńskiego festiwalu

Ostatni koncert festiwalu, którego zwieńczeniem był utwór skrzypcowy d-moll Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego publiczność przyjęła owacją na stojąco zmuszając muzyków do bisowania, co zresztą zrobili dwukrotnie. Na zdjęciu solista Bartłomiej Nizioł i prof. Eugeniusz Kus. Ze współpracy w ten piątkowy wieczór – jak widać – obaj byli bardzo zadowoleni. Radość tę podzielała również niezrównana kamieńska publiczność. Fot. Roman CIEPLIŃSKI

W kamieńskiej katedrze odbył się w miniony piątek koncert finałowy LXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Nim zabytkowa świątynia wypełniła się muzyką, głos zabrał przewodniczący festiwalowego komitetu organizacyjnego, a zarazem Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej edycji tego najstarszego na Pomorzu Zachodnim wydarzenia muzycznego oraz przedstawił nowych honorowych obywateli Kamienia Pomorskiego – dyrektorów festiwalu – Helenę Zwolską, prof. Eugeniusza Kusa i prof. Józefa Serafina. Podziękował także gospodarzowi katedry i proboszczowi kamieńskiej parafii ks. kan. Dariuszowi Żarkowskiemu, który niedawno obchodził jubileusz 25-lecia kierowania kamieńską wspólnotą parafialną i współorganizowania kolejnych festiwali. W imieniu Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abp. Wiesława Śmigla głos zabrał zaś ks. kan. dr Zbigniew Woźniak, muzykolog, dyrygent i rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Po przemówieniach katedra wypełniła się muzyką. Tradycyjnie jako pierwsze zabrzmiały organy. Za ich kontuarem zasiadł warszawski wirtuoz, kameralista i pedagog prof. Bartosz Jakubczak. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów Andrzeja Chorosińskiego oraz studia podyplomowe (z najwyższym odznaczeniem) w Royal Academy of Music w Londynie. W 2002 r. otrzymał nagrodę Prix de la Presse podczas konkursu Grand Prix Bach de Lausanne w Szwajcarii. W 2015 roku otrzymał tytuł honorowego współpracownika londyńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. W 2023 r. został odznaczony „Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. Ma na swoim koncie nagrania płytowe dla wytwórni Ars Sonora, Chopin University Press, Musicon. Od ubiegłego roku pełni funkcję kierownika Katedry Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas ostatniego w tym roku festiwalowego koncertu prof. Jakubczak zaprezentował utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Sebastiana Bacha i Jehana Alaina, których wykonanie spotkało się z owacyjnym przyjęciem publiczności.

W części kameralnej wystąpiła Orkiestra Kameralna z Prenzlau z solistą-instrumentalistą Bartłomiejem Niziołem pod batutą prof. Eugeniusza Kusa. Pochodzący ze Szczecina Bartłomiej Nizioł jest artystą doskonale znanym festiwalowej publiczności występującym w Kamieniu od 1989 r. Artysta ukończył z wyróżnieniem klasę skrzypiec prof. Jadwigi Kaliszewskiej na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zajmował pierwsze miejsca na najbardziej liczących się międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w tym X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 1991 r. Został czterokrotnie nagrodzony „Fryderykiem” za nagranie utworów Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz, Eugène Ysaÿe’a i Karola Lipińskiego. Jako solista występował z czołowymi orkiestrami Europy. Od 1995 r. mieszka w Szwajcarii, gdzie jest profesorem Uniwersytetu Sztuki w Bernie. W latach 1997–2003 był koncertmistrzem Orkiestry Tonhalle, a od 2003 r. koncertmistrzuje Orkiestrze Opery w Zurychu.

Dyrygent Eugeniusz Kus jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu i postacią szczególną dla życia kulturalnego Pomorza Zachodniego. Przez długie lata prowadził Chór Uniwersytetu Szczecińskiego i Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova, w latach 1974–2007 był dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Obecnie jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Szczecinie, a od ponad półwiecza związany jest z kamieńskim festiwalem, którego kolejne edycje współorganizuje od 1974 r., będąc od 25 lat jego dyrektorem programowym.

Orkiestra i solista pod batutą prof. Kusa zaprezentowali trzy części Koncertu skrzypcowego d-moll Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego wzbudzając zachwyt publiczności, która swymi oklaskami dwukrotnie zachęciła muzyków do bisowania, kończąc tegoroczny kamieński festiwal.

(bb)