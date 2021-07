Kto stworzy system wypożyczalni rowerów miejskich w Szczecinie? Jest jeden chętny

Konsorcjum firm Orange i Roovee zgłosiło się do przetargu na stworzenie kompleksowego systemu wypożyczalni rowerów miejskich Bike_S w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje dostawę 800 rowerów IV generacji wyposażonych w GPS i urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym wypożyczeniem.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, czyli miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

- Przed upływem wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta konsorcjum: Orange Polska S.A. (lider) i Roovee S.A. (członek) –5 465 700,25 zł brutto. Kwota zaplanowana na sfinansowanie zamówienia to 4 920 000 zł brutto. Złożona oferta zostanie teraz przeanalizowana - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Realizacja zamówienia podzielona została na trzy etapy. W pierwszym wykonawca w ciągu maks. 80 dni ma dostarczyć 400 rowerów oraz przygotuje aplikację i oprogramowanie niezbędne do działania systemu. W drugim (10 do 30 dni od zakończenia etapu pierwszego) przekaże 200 kolejnych rowerów, w trzecim (w czasie od 10 do 30 dni) - pozostałe 200 sztuk.

Co to jest BikeS IV generacji

Nowe rowery będą wyposażone w autonomiczne blokady. Korzystanie z nich będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Stacje z zamkami nie będą potrzebne. Zastąpią je widoczne w aplikacji strefy postoju, to jest miejsca ze stojakami. Rowery będzie można wypożyczać i zdawać w całym obszarze funkcjonowania BikeS, ale za zwrot roweru poza strefą postoju trzeba będzie zapłacić dodatkowo 10 zł. Z kolei po odstawieniu pozostawionego poza strefą postoju roweru do strefy postoju na konto użytkownika wpłynie 5 zł ekstra.

