Nowe osiedla odmienią tę część Szczecina

Komentarze

ff 2025-03-27 08:15:58 Była szansa, by zabudować to miejsce atrakcyjną, ciekawą i odważną architekturą. Ponieważ takie decyzje wymagają zapewne większego nakładu finansowego, deweloperka zabudowała ten teren zwykłymi, ciasnymi, tandetnymi blokowiskami. Nie widzę w nich żadnej nowoczesności, jest bardzo ciasno. Poza tym - te dominujące białe elewacje , będą szarzały od brudu, te od strony północnej zaczną za chwilę porastać mchem, co będzie bardzo brzydko wyglądało.

Szczecinianin 79 2025-03-27 08:12:20 Wygląda to ładnie, ale szkoda terenów przemysłowych... Wkrótce w Szczecinie przemysł nie będzie potrzebny. Miasto niespełnionych nadziei. Władze miasta, województwa, organizacji biznesowych i technicznych, uczelni wyższych czy szkół średnich (namawiających najlepszych absolwentów do wyjazdu do innych miast) nie potrafią współpracować dla dobra Szczecina i jego rozwoju.

Nick 2025-03-27 08:03:24 Ulica Heyki jest na Kępie Parnickiej a nie na Łasztowni, gdzie znajduje się ulica Celna. A jak do przyjazności ma się ten niski przejazd pod torami kolejowymi, gdzie z trudem można przejechać, za to woda uwielbia w trakcie deszczu tworzyc tam piękne rozlewisko? Deweloper posmarował dobrze?