Nowe boiska w Stargardzie tuż przed wakacjami

Przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mieszka I w Stargardzie dobiega końca budowa kompleksu boisk sportowych. Inwestycja pochłonie ok. 3 milionów złotych.

Przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Stargardzie od listopada ub.r. toczą się szeroko zakrojone roboty związane z budową nowego zaplecza sportowego dla uczniów. To, z którego do tej pory korzystali, pochodziło jeszcze z lat 50. Asfaltowe boisko, zdewastowane i zniekształcone przez system korzeniowy drzew, nie nadawało się do użytkowania. Uczniowie na ćwiczenia wychodzili do parków. Od nowego roku szkolnego będą korzystać z nowoczesnego kompleksu sportowego.

Przy II LO powstają 2 boiska z nawierzchnią poliuretanową do gry w koszykówkę, boiska do piłki siatkowej i ręcznej, a także stanowisko do skoku w dal i bieżnia lekkoatletyczna. Część inwestycji już zrealizowano.

– Kosze i bramki już czekają na montaż, ale to jeszcze trochę potrwa, bo wykonawca musi położyć nawierzchnię, zrobić ogrodzenie – mówi Andrzej Kałuża, dyrektor II LO w Stargardzie. – Przed wakacjami może uda się tę inwestycję zakończyć.

Uczniowie po oddaniu boisk do użytku będą mogli korzystać także z siłowni plenerowej. Przedsięwzięcie jest duże, obejmuje też modernizację ciągów pieszych, schodów i budowę ogrodzenia. Teren boisk przy ogólniaku zyska też oświetlenie i monitoring.

– W czerwcu prace mają się zakończyć – informuje Iwona Lewandowska ze starostwa.

Powiat stargardzki otrzymał na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, część środków dołożył z własnego budżetu.

Podobna inwestycja była w ub.r. realizowana przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staszica, gdzie powstało boisko do gry w piłkę ręczną, trzy do koszykówki, jedno do siatkówki i bieżnia do skoku w dal. ©℗

(w)