Nowe auta i sprzęt dla strażaków w regionie

Samochody i sprzęt dla strażaków przekazano w Karlinie. Fot. WFOŚiGW

Są pierwsi na miejscu akcji, a do codziennej służby potrzebują niezawodnego sprzętu. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z jednostek w Białogardzie, Szczecinku i Koszalinie dostali 24 października nowe auta elektryczne oraz sprzęt do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego.

Dwa samochody elektryczne ze stacjami ładowania trafiły do Komend Powiatowych PSP w Białogardzie i Szczecinku, a profesjonalny sprzęt do ratownictwa technicznego, wodnego i chemiczno-ekologicznego – do Specjalistycznej Grupy Ratowniczej Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie.

– Tegoroczna powódź, która dotknęła mieszkańców południowej Polski, pokazała, że szybka reakcja w sytuacjach nagłego zagrożenia środowiska jest absolutnie kluczowa – mówi Waldemar Miśko, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. – Jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dumą finansujemy działania naszych beneficjentów, którzy inwestują w rozwiązania wspierające adaptację do zmian klimatu. Wśród nich jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, angażująca się w szeroki zakres działań, w tym ochronę przeciwpowodziową.

KW PSP w Szczecinie docelowo – do 2026 roku – planuje kupić auta elektryczne i stacje ładowania na potrzeby wszystkich jednostek miejskich i powiatowych. Do tej pory, w latach 2023 i 2024, kupiła łącznie 12 samochodów. Dwa z nich – Citroeny e-C4X z naściennymi stacjami ładowania – o wartości ponad 420 tys. zł zostały w czwartek (24 bm.) przekazane Komendom Powiatowym w Białogardzie i Szczecinku. Łączne wsparcie z Funduszu w ramach tegorocznej umowy to 1,4 mln zł.

Specjalistyczna Grupa Ratownicza funkcjonująca w KM PSP w Koszalinie otrzymała nowe wyposażenie: zestawy do nurkowania, skafandry, kombinezony i hełmy do ratownictwa technicznego, a także sprzęt, pozwalający rozpoznawać np. rodzaje substancji niebezpiecznych. Wszystko po to, by w sytuacji zagrożenia środowiska i konieczności np. prowadzenia działań nurkowych w wodzie reagować szybko i skutecznie. Wsparcie z WFOŚiGW w Szczecinie na to zadanie to 65 tys. zł.

Samochody i sprzęt zostały przekazane w Karlinie na początku konferencji pt. „Odporność gminy wobec zmiany klimatu i innych zagrożeń dla ludności Karlino 2024: Kryzys klimatyczny a ochrona ludności i obrona cywilna”.

(ek)