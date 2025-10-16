Nowa wicedyrektor kultury pracy nie podejmie

Fot. Sylwia Dudek

Sytuacja w kadrach szczecińskiej kultury wciąż jest... ciekawa. Okazało się bowiem, że nowa zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta jednak nie podejmie pracy. Za to co do dyrektor Willi Lentza, reagując na to, że komisja konkursowa nie wyłoniła odpowiedniego kandydata, prezydent Szczecina zaproponował własne rozwiązanie.

- Anna Wolska ostatecznie nie zdecydowała się na podjęcie zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Kultury szczecińskiego magistratu. Oznacza to konieczność powtórzenia postępowania konkursowego, które wyłoni kolejnego kandydata - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Urzędu Miasta Szczecin. - Do pierwszego naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin zgłosiło się łącznie 9 kandydatów. Po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania, Komisja konkursowa rekomendowała na to stanowisko Annę Wolską. Ostatecznie wyłoniona kandydatka, z powodów prywatnych, nie zdecydowała się na podjęcie zatrudnienia. Dlatego podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego postępowania konkursowego.

Co z nowym dyrektorem Wydziału Kultury? Zgłosiło się dwóch kandydatów. Ich dokumenty są weryfikowane.

Dowiedzieliśmy się także, że prezydent Szczecina Piotr Krzystek wystąpił do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii w sprawie możliwości powierzenia stanowiska dyrektora Willi Lentza prof. Urszuli Chęcińskiej.

To jego reakcja na to, że komisji konkursowej mimo dwóch postępowań nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata.

Prof. Urszula Chęcińska jest pedagogiem, literaturoznawczynią, krytyczką literacką oraz autorką piosenek dla dzieci, animatorką kultury i działaczką społeczną. Od wielu lat jest związana z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie pełniła wiele funkcji administracyjnych w tym: prodziekana ds. nauki, dziekana Wydziału Humanistycznego, kierownika Studiów Doktoranckich. Była wieloletnią członkinią Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej US. Obecnie kieruje Katedrą Wczesnej Edukacji i aktywnie uczestniczy w życiu akademickim uczelni.

(as)

