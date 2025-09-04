Czwartek, 04 września 2025 r. 
Nowa siedziba Wód Polskich w Szczecinie. Stan surowy zamknięty [GALERIA]

Data publikacji: 04 września 2025 r. 22:47
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 23:33
Fot. Dariusz Gorajski   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kończy kluczowy etap budowy swojej nowej siedziby przy ul. Kolumba 80 w Szczecinie. Generalny wykonawca – firma Budimex – przekazał obiekt w stanie surowym zamkniętym. Budynek ma być gotowy do użytku w maju 2026 roku, a przeprowadzka pracowników RZGW Szczecin planowana jest na jesień przyszłego roku.

Nowa siedziba powstaje w miejscu dawnej fabryki spirytusu z końca XIX wieku, której zachowana elewacja zostanie wkomponowana w nowoczesną bryłę. Obiekt położony nad Odrą ma pełnić nie tylko funkcję biurową, lecz także edukacyjną – w podziemiach przewidziano centrum edukacji wodnej i salę konferencyjną. Na parterze znajdzie się przestronny hol i recepcja, a w sąsiedztwie nowe budynki gospodarcze oraz parking. Dopełnieniem klimatu tej części miasta będzie przystań dla jednostek Wód Polskich.

Wody Polskie podkreślają, że inwestycja ma znaczenie nie tylko organizacyjne, ale i urbanistyczne.

– Z punktu widzenia naszej instytucji najważniejsze jest to, że nowa siedziba pozwoli nam zrezygnować z wynajmowania pomieszczeń i zoptymalizować koszty funkcjonowania – powiedział Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Ale równie istotny jest fakt, że jako podmiot publiczny podjęliśmy się rewitalizacji fragmentu Szczecina nazywanego Małą Wenecją. To obszar przez wiele lat zaniedbany, a dziś – dzięki tej inwestycji – ma szansę stać się wizytówką miasta. Liczę, że nasz przykład zachęci innych właścicieli pobliskich kamienic i fabryk do podjęcia podobnych działań

Na placu budowy trwają już prace wykończeniowe i instalacyjne. Wkrótce rozpocznie się rekonstrukcja zabytkowej ściany frontowej od strony ul. Kolumba, co wiązać się będzie z czasowymi zmianami w organizacji ruchu.

Koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 41 mln zł. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace zakończą się 21 maja 2026 roku.

(dg)

Komentarze

ślicznotka
2025-09-04 22:54:09
Cóż za okazała budowla! Prawdziwy majstersztyk! Brawo!

