Nowa przestrzeń dla kina zamkowego

Nowe fotele, klimatyzacja, modułowy ekran LED i projektor multimedialny – jedno z najbardziej klimatycznych kin w Polsce będzie bardziej komfortowe dla widzów i publiczności. Dzięki środkom z budżetu województwa modernizację przejdzie funkcjonujące od 1963 r. Kino Zamek.

Modernizacja podniesie standardy użytkowe i walory estetyczne kina. Sala kinowa zyska nowy, bardziej atrakcyjny wygląd. Wymienione zostaną fotele, co zwiększy komfort odbiorców filmów i podkreśli nowoczesność tego miejsca, przy zachowaniu walorów kameralnego kina studyjnego, mieszczącego się w przestrzeni zabytkowej budynku. Zakupiona zostanie także klimatyzacja o znacząco zredukowanym poziomie hałasu. Rozszerzenie oferty kina będzie natomiast możliwe dzięki zakupowi ekranu LED, który daje możliwość emisji filmów przy świetle dziennym. Inwestycja ta umożliwi również multimedialne prezentacje, wykorzystywane przy spektaklach teatralnych, wzbogaci edukacyjne spotkania tematyczne i historyczne. Będący w dyspozycji zamku od ponad dziesięciu lat projektor zostanie wymieniony na nowy sprzęt, który dzięki technologii przetwarzania obrazu 3 LCD gwarantuje wyrazisty obraz i żywe kolory, zapewniając bardzo dobre wrażenia wizualne.

Sala działającego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Kina Zamek pełni obecnie funkcje: sali kinowej, teatralnej, edukacyjnej i konferencyjnej. Unikatowe, kameralne Kino Zamek ma oryginalny repertuar (studyjny, autorski i festiwalowy) i atrakcyjne cenowo bilety.

– To ważne miejsce na filmowej mapie Szczecina. Odbywają się tu pierwsze otwarte kolaudacje i pokazy premierowe filmów, które otrzymały wsparcie finansowe ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. To pokazy o szczególnym znaczeniu w przypadku debiutów filmowych, stanowią one pierwszą okazję do konfrontacji autor-widz – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Modernizacja, która pozwoli Kinu Zamek na rozpoczęcie kolejnego roku działalności (w 2023 r. kino będzie obchodzić jubileusz 60-lecia istnienia), jest możliwa dzięki środkom z budżetu województwa w wysokości 350 tys. zł.

