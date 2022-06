Filmowa podróż po Afryce w kinie Zamek

Wybrane filmy 16. edycji ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera, czyli największego wydarzenia kulturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconego Afryce, są prezentowane od piątku (3 czerwca) w Szczecinie, w tutejszym kinie Zamek. Do 9 czerwca będzie można obejrzeć 6 filmów fabularnych, 4 pełnometrażowe dokumenty i 2 bloki filmów krótkometrażowych. Zdecydowana większość z tych produkcji zostanie pokazana po raz pierwszy na dużym ekranie w Szczecinie.

Filmy, które wyświetli szczecińskie kino, zabiorą widzów w podróż po całym kontynencie. I tak, np. o północnej części Afryki opowiada rozgrywający się w Tunezji „Syn”, którego postawieni w dramatycznej sytuacji bohaterowie mierzą się z surowym, lokalnym prawem. Środkowoafrykański film „Makongo. Gąsienice” to portret ukrytej wśród przyrody społeczności. Jej członkowie mają jedno marzenie: wysłać dzieci ze swego plemienia do prawdziwej szkoły. Jest to jednak trudne, zwłaszcza że ich jedynym środkiem płatniczym są gąsienice (makongo), będące lokalnym przysmakiem. Na południowym krańcu Afryki osadzona jest akcja obsypanego nagrodami filmu „Moffie”, opowiadającego o operacji militarnej z lat. 80. Bierze w niej udział młody Nicholas, który w trakcie służby zaczyna odkrywać tożsamość seksualną, tak sprzeczną z obowiązującymi normami.

Oto program festiwalowych filmów na weekend: 4 czerwca, godz. 17.30 – „Makongo. Gąsienice”, prod. Republika Środkowej Afryki, Argentyna, Włochy 2020, 4 czerwca, godz. 19.30 – „Syn”, prod. Tunezja 2019, 5 czerwca, godz. 17.30 – „Nofinofy”, prod. Madagaskar, Francja 2019, 5 czerwca, godz. 19.30 – „Śpiący murzyn”, prod. USA 2021.

