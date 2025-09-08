Nowa mozaika w Śródmieściu pamięci szczecińskich osadników [GALERIA]

Fot. Piotr SIKORA

Na terenie osiedla STBS "Na Górce" w Szczecinie odsłonięto mozaikę pod nazwą „PRZYBYLI”, która upamiętnia ważne wydarzenia z historii Szczecina sprzed 80 lat.

W czerwcu i lipcu br. odbyły się warsztaty mozaikowe, prowadzone przez Karolinę Gołębiowską – lokalną artystkę, społeczniczkę i osobowość szczecińskiej kultury. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu uczestników, którzy wspólnymi siłami stworzyli mozaikę inspirowaną historycznym zdjęciem osób przybyłych do Szczecina w 1947 roku, wykonanym przez Bogdana Celichowskiego (z archiwum Fortepan). Jak piszą pomysłodawcy projektu, najnowsza mozaika powstała pod szyldem „Oswajania miasta” ma przypominać o odwadze i determinacji pierwszych powojennych mieszkańców miasta oraz ich roli w kształtowaniu współczesnego Szczecina.

(K)