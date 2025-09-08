Poniedziałek, 08 września 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Nowa mozaika w Śródmieściu pamięci szczecińskich osadników [GALERIA]

Data publikacji: 08 września 2025 r. 15:55
Ostatnia aktualizacja: 08 września 2025 r. 15:55
Nowa mozaika w Śródmieściu pamięci szczecińskich osadników
Fot. Piotr SIKORA  

Na terenie osiedla STBS "Na Górce" w Szczecinie odsłonięto mozaikę pod nazwą „PRZYBYLI”, która upamiętnia ważne wydarzenia z historii Szczecina sprzed 80 lat.

W czerwcu i lipcu br. odbyły się warsztaty mozaikowe, prowadzone przez Karolinę Gołębiowską – lokalną artystkę, społeczniczkę i osobowość szczecińskiej kultury. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu uczestników, którzy wspólnymi siłami stworzyli mozaikę inspirowaną historycznym zdjęciem osób przybyłych do Szczecina w 1947 roku, wykonanym przez Bogdana Celichowskiego (z archiwum Fortepan). Jak piszą pomysłodawcy projektu, najnowsza mozaika powstała pod szyldem „Oswajania miasta” ma przypominać o odwadze i determinacji pierwszych powojennych mieszkańców miasta oraz ich roli w kształtowaniu współczesnego Szczecina. 

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję