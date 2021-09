Nowa Lewica o gospodarce morskiej

Wacek

2021-09-27 22:55:03

Zapomnieli jak rozpadła się Stocznia Szczecińska za ich rządów. Co to za minister z SLD wtedy krzyczał do szefa Stoczni - kto wam pozwolił wejść w paliwa w Świnoujściu? Liczą na krótką pamięć w Szczecinie? A czy to ten sam minister z SLD i premier Belka nie chcieli fabryki DELLA w zachodniopomorskim bo musi byc w Łodzi? A czy to nie SLD mówiło że gazoport to głupota i nie jest potrzebny? Z Hołownią mogliby być w ekipie tak wiedzą jak wszystko działa i Balcerowicza sobie wziąć do pakietu