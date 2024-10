Nowa dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

szczecinianin

2024-10-04 17:27:51

Ja nie widzę w tym czegoś złego. Baba , to baba, będzie miała swoje fochy, bo tak będzie. Byłem "na dołku" na Małopolskiej , klawisz fajny facet, herbatę robił, paliło się w celi, same superlatywy, zero stresu. Nic więcej nie mogę powiedzieć , bo tam byłem na 24 h. A co teraz zrobi baba? Trudno wyczuć , to nie kiełbasa.