Historia jako narzędzie resocjalizacji. Centrum Solidarności "Stocznia" edukuje więźniów

Prof. Sebastian Ligarski i płk. Radosław Jaźwiński podpisali umowę o współpracy między Centrum Solidarności "Stocznia" i Aresztem Śledczym w Szczecinie. Fot. Ryszard Pakieser

Centrum Solidarności "Stocznia" chce włączyć się w proces resocjalizacji więźniów - poprzez uczenie ich najnowszej historii. W poniedziałek w dawnej świetlicy Stoczni Szczecińskiej prof. Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum, podpisał umowę dotyczącą tej sprawy z pułkownikiem Radosławem Jaźwińskim, dyrektorem Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Osadzeni, pod opieką więziennego wychowawcy, pomagają przy porządkowaniu świetlicy stoczniowej i terenu wokół niej.

- Po zakończeniu prac idą ścieżką edukacyjną, opowiadającą o historii od powstania tego miejsca, poprzez opowieść o buncie robotniczym z grudnia 1970 roku i wizycie Edwarda Gierka, aż po sierpień 1980 roku i grudzień 1981 roku - opowiada Sebastian Ligarski. - Stworzyliśmy tu kameralną salę kinową, gdzie pokazujemy film "Święty ogień". Opowiadamy też o tym, co chcielibyśmy stworzyć w tym miejscu.

Lekcje mają być elementem resocjalizacji, mają przygotowywać podopiecznych Aresztu Śledczego do życia w społeczeństwie. Biorą w nich udział ci więźniowie, którzy zbliżają się do końca swojej kary.

- Mam informację od wychowawców, że dzięki tego rodzaju pracom osadzeni czują się przydatni. Osadzeni są sprawdzeni, też przez wychowawców, to ludzie, którzy i tak już wychodzą na przepustki bez dozoru - dodaje Radosław Jaźwiński. - Nie ma zagrożenia, że dojdzie do rozboju czy ucieczki. Poziom wykształcenia niektórych osadzonych jest nieduży - i dla nich to są pierwsze lekcje historii, bardzo je chłoną, opracowują zadania, odpowiadają na pytania, co wynieśli z takich spotkań.

- Mamy dobry oddźwięk od osadzonych - zapewnia Sebastian Ligarski. - Widzę żywe zainteresowanie. Więźniowie dopytują. Jeden z nich powiedział, że jak zakończy karę, wróci do nas jako wolontariusz.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 2.07.2024 r.

Alan Sasinowski