Nowa choinka przed szczecińskim magistratem rozbłysła o godzinie 17 [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Punktualnie o godzinie 17 przed Urzędem Miasta w Szczecinie rozbłysła nowa miejska choinka. To pierwsza tak duża zmiana od blisko dwóch dekad – poprzednia wersja była używana około 18 lat i nie nadawała się już do dalszego użytku .

Już kilkadziesiąt minut przed oficjalnym rozświetleniem na placu Armii Krajowej gromadzili się mieszkańcy, chcąc jako pierwsi zobaczyć, jak prezentuje się nowe świąteczne drzewko. Wielu z nich podkreślało, że konstrukcja jest wyjątkowo okazała i zdecydowanie bardziej efektowna niż poprzednia.

Nowa choinka mierzy aż 16,3 metra i jest najwyższą, jaka kiedykolwiek stanęła przed magistratem. Ozdobiono ją 36,5 tysiącami energooszczędnych punktów świetlnych, czerwonymi i złotymi bombkami, dekoracjami w stylu piernikowym oraz biało-czerwonymi zawieszkami przypominającymi cukrowe laski. Całość wieńczy przestrzenna gwiazda LED o średnicy około 1,5 metra.

Miasto zapłaciło za konstrukcję blisko 266 tysięcy złotych. Według zapowiedzi urzędników ma ona służyć przez co najmniej dziesięć kolejnych lat, a jej montaż i koszt wpisują się w szerszy plan świątecznego dekorowania miejskiej przestrzeni.

Uroczyste rozświetlenie choinki rozpoczęło oficjalnie świąteczny sezon w Szczecinie. W centrum miasta trwa już Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozciąga się między placem Lotników, placem Adamowicza a aleją kwiatową. Na odwiedzających czekają drewniane domki z rękodziełem, regionalnymi produktami i świątecznymi przysmakami, a także liczne atrakcje dla najmłodszych i koncerty wprowadzające w bożonarodzeniowy nastrój.

Rozświetlenie drzewka przed magistratem zgromadziło wielu mieszkańców i wywołało pierwszą falę świątecznych emocji. Szczecin oficjalnie wkroczył w okres przedświąteczny – pełen światła, muzyki i wspólnej zabawy.

