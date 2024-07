Nowa atrakcja przy Rubinowym Stawie. Z górki przez cały rok

Do tej pory skarpa była atrakcją dla dzieci podczas śnieżnych dni, teraz można się tu bawić także w ciepłe miesiące. Fot. UM Szczecin

Zjeżdżalnia na skarpie - taka atrakcja dla najmłodszych pojawiła się w pobliżu Rubinowego Stawu. I to nie koniec nowości na prawobrzeżu.

Górka przy Rubinowym Stawie to, znane mieszkańcom osiedla Słonecznego, doskonałe miejsce do zjeżdżania na sankach. Nie trzeba już czekać do zimy, aby dobrze się na niej bawić. Zamontowano tam oryginalną zjeżdżalnię.

Ze szczytu górki można teraz zjechać specjalną rurą, która ma prawie 13 metrów długości. Dookoła rozłożono gumowe maty zabezpieczające, po których można również wdrapać się na górę. W pobliżu pojawiły się cztery obrotowe leżaki z dojściem z nawierzchni mineralnej. Są też nowe ozdobne nasadzenia.

- Zjeżdżalnia przy Rubinowym Stawie to realizacja części zwycięskiego projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym” - przypomina Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM.

I dodaje, że na osiedlu Majowym, zgodnie z pomysłem mieszkańców, powstanie polana grillowa.

- Właśnie trwa przetarg na wykonawcę tego zadania - informuje. - Niezagospodarowany teren pomiędzy ul. Botaniczną i Szymborskiej, za wybiegiem dla psów, zamieni się w miejsce do rekreacji i wypoczynku. Na polanie staną dwie wiaty, trzy betonowe grille, stoły piknikowe, leżaki i kosze na śmieci. Dosadzone zostaną drzewa i kilkaset krzewów. Wykonane zostaną alejki mineralne, trawniki i łąka kwietna.

Szczegóły przetargu są dostępne na Platformie Zakupowej. Termin składania ofert mija 22 lipca o godz. 9. Za realizację obu zadań odpowiada Zakład Usług Komunalnych. (K)