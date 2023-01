Noga z gazu! Wysyp kontroli drogowych w Szczecinie

Ostatnie zdanie do poprawki - wprowadza czytelników w błąd. "Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny". "Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych". Panowie policjanci pewnie muszą wyrobić limity mandatowe.

Chwilowa aktywność

2023-01-02 13:41:48

To tylko chwilowa aktywność.Za moment kiedy planowe działania miną,na głównych arteriach miasta dalej powróci brawura.Są miejsca gdzie dzielnice miasta np.Pogodno,Pomorzany funkcjonariuszy WRD nie widziały miesiącami.A o pomiarze kontroli prędkości w tych dzielnicach nawet nie wspomnę.Mickiewicza na Pogodnie to prawdziwy tor formuły 1.Widział tam ktoś kiedyś pomiar prędkości-? To samo Mieszka I.Powstańców Wlkp.