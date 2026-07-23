Nocny pożar hali magazynowej w Przemoczu

Fot. FB/ KW PSP Szczecin

Jedenaście zastępów straży pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej w Przemoczu. Ogień całkowicie strawił budynek z wyposażeniem oraz znajdującymi się w nim pojazdami.

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W nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca) około godz. 2.30 strażacy z powiatu goleniowskiego zostali zadysponowani do pożaru hali magazynowej o wymiarach około 50 × 10 m.

- W chwili przybycia pierwszych zastępów cały obiekt był objęty ogniem, a zagrożone były znajdujące się w pobliżu budynki gospodarcze - relacjonuje Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

W działaniach uczestniczyło 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy obronili sąsiednie zabudowania oraz usunęli z zagrożonego terenu sześć pojazdów i butle z gazami technicznymi.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

(K)

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