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Nocny pożar hali magazynowej w Przemoczu

Data publikacji: 23 lipca 2026 r. 11:11
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2026 r. 11:12
Nocny pożar hali magazynowej w Przemoczu
Fot. FB/ KW PSP Szczecin  

Jedenaście zastępów straży pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej w Przemoczu. Ogień całkowicie strawił budynek z wyposażeniem oraz znajdującymi się w  nim pojazdami.

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W nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca) około godz. 2.30 strażacy z powiatu goleniowskiego zostali zadysponowani do pożaru hali magazynowej o wymiarach około 50 × 10 m. 

- W chwili przybycia pierwszych zastępów cały obiekt był objęty ogniem, a zagrożone były znajdujące się w pobliżu budynki gospodarcze - relacjonuje Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. 

W działaniach uczestniczyło 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy obronili sąsiednie zabudowania oraz usunęli z zagrożonego terenu sześć pojazdów i butle z gazami technicznymi.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

(K)

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