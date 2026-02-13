Nocne zamknięcie tunelu pod Świną

Kierowcy korzystający z tunelu pod Świną muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w nocy z 13 na 14 lutego. Na wniosek Generalnego Wykonawcy będą realizowane gwarancyjne prace iniekcyjne.

Prace mają charakter gwarancyjny i obejmują m.in. iniekcje w przestrzeni jezdni oraz działania związane z uszczelnianiem elementów konstrukcyjnych tunelu. Większość robót zaplanowano w godzinach nocnych, tak aby zminimalizować utrudnienia w ciągu dnia. Od godz. 22 do 23 w tunelu obowiązywać będzie jeszcze ruch wahadłowy, jednak od godz. 23 do 5 rano obiekt zostanie całkowicie zamknięty. W tym czasie prowadzone będą prace w kanale dymowym, sprawdzana będzie szczelność wykonanych wcześniej poprawek oraz realizowana będzie iniekcja przecieku ściany dociskowej Uznam.

Podczas nocy z ruchem wahadłowym prom Bielik na przeprawie Warszów będzie pozostawał w gotowości. W czasie całkowitego zamknięcia tunelu dopuszczony zostanie przejazd autobusów oraz pojazdów uprzywilejowanych, po wcześniejszym kontakcie z dyspozytorem. Dla mieszkańców i gości uruchomiona zostanie także przeprawa promowa Warszów.

Komunikację pomiędzy wyspami zabezpieczać będą autobus linii nocnej „N” Komunikacji Autobusowej oraz prom Bielik. Z Warszowa prom odpływać będzie o 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 i 04.30, natomiast z Centrum Miasta o 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.50 i 05.00. W przypadku wzmożonego ruchu jednostka może kursować nieregularnie, aż do rozładowania kolejek.

