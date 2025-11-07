Zamknięcie tunelu pod Świną i ruch wahadłowy w nocy z 7 na 8 listopada

Fot. UM Świnoujście

W nocy z 7 na 8 listopada 2025 r. w godz. od 23 do 5 rano tunel pod Świną zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Dodatkowo już wcześniej w godz. 22-23 wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Jak poinformował świnoujski magistrat utrudnienia są związane z pracami iniekcyjnymi w kanale dymowym oraz w pasie drogowym, w tym realizacją zgłoszeń gwarancyjnych przez generalnego wykonawcę.

W czasie zamknięcia tunelu komunikację pomiędzy wyspami zabezpieczać będzie autobus linii „N” Komunikacji Autobusowej oraz prom Bielik. Prom kursować będzie w godzinach:

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:30 z Warszowa

23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:50, 05:00 z Centrum Miasta

W przypadku większego natężenia ruchu prom może kursować nieregularnie, aż do rozładowania ewentualnych kolejek.

Podczas zamknięcia tunelu, autobusy oraz pojazdy uprzywilejowane będą mogły korzystać z przejazdu, jednak po wcześniejszym kontakcie z dyspozytorem.

Tunel będzie również wyłączany z ruchu w następujących terminach: noc 14/15 listopada 2025 r., noc 21/22 listopada 2025 r., noc 28/29 listopada 2025 r., noc 5/6 grudnia 2025 r., noc 12/13 grudnia 2025 r. oraz noc 19/20 grudnia 2025 r.

(ip)

