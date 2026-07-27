Nocne rajdy w centrum Szczecina. Rada osiedla zaprasza na spotkanie z drogówką

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami szczecińskiej drogówki poświęcone problemowi nasilonego ruchu pojazdów, w tym tzw. rajdów oraz zakłócania ciszy nocnej przez stuningowane samochody w okolicy Wałów Chrobrego. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 lipca.



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To problem, który regularnie jest zgłaszany osiedlowym radnym podczas dyżurów. Na weekendowe rajdy skarżą się mieszkańcy ul. Wyszyńskiego, al. Niepodległości, okolic Wałów Chrobrego.

– Chcemy porozmawiać wspólnie o możliwych działaniach i rozwiązaniach - mówi Michał Koniewicz, przewodniczący RO Stare Miasto. - Obecny będzie zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ul. Mariackiej 4 w godz. o godz. 17-17.45.

(K)





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