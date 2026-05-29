Nocne prace w weekend. Na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej

Przez dwie noce (z piątku na sobotę i soboty na niedzielę) wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome.

W ten weekend, w godzinach nocnych, na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej prowadzone będą prace związane z wdrożeniem nowej organizacji ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami.

Co obejmują najważniejsze zmiany? Od centrum Szczecina w kierunku Polic pojawi się nowy, trzeci pasa ruchu (prawoskrętu), który usprawni przejazd oraz oddzieli ruch pojazdów skręcających w lewo od jadących na wprost. Od Polic w kierunku centrum Szczecina – dotychczasowy pas włączeniowy, przylegający do trawiastego rozdzielenia, stanie się pełnoprawnym pasem ruchu, a samym skrzyżowaniu zostanie on rozdzielony na pasy do jazdy w lewo oraz do jazdy na wprost i w prawo. Wykonany zostanie dodatkowo buspas, który zakończy się na zatoce autobusowej (w kierunku centrum).



- W czasie prowadzonych prac mogą występować czasowe utrudnienia i zmiany w ruchu - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Prace wykonywane są w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Bogumińskiej i Obotryckiej.

