Nocne pobicie taksówkarza

Mężczyzna podejrzany o pobicie taksówkarza w Międzyzdrojach został zatrzymany przez kamieńskich policjantów. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Bohaterów Warszawy.

– Z dotychczasowych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do sprzeczki, która szybko przerodziła się w agresję. Podejrzany miał uderzać kierowcę, szarpać go oraz kierować wobec niego groźby. W wyniku ataku taksówkarz doznał obrażeń ciała i potrzebował pomocy medycznej – informuje Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. – Policjanci podjęli szybkie działania, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności. Usłyszał już zarzuty związane z pobiciem oraz kierowaniem gróźb.

Obecnie sprawa jest w toku, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności, w tym dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do kilku lat pozbawienia wolności. ©℗

