Nocne pobicie na stacji paliw. Trzej mężczyźni zatrzymani przez policję

Fot. Anna Gniazdowska

Policjanci z powiatu drawskiego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie 26-latka. Do zdarzenia doszło w nocy na terenie jednej ze stacji paliw.

Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że napastnicy zaatakowali 26-latka, zadając mu liczne ciosy rękami i nogami. Uderzali go głównie w głowę. Swoim agresywnym zachowaniem narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Policjanci szybko wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn mających związek ze sprawą. Wszyscy zostali doprowadzeni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie również za przywłaszczenie telefonu komórkowego oraz pieniędzy w kwocie 1000 zł należących do pokrzywdzonego - informuje asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Prokurator rejonowy podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Teraz mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Za pobicie grozi im kara nawet do kilku lat pozbawienia wolności.

(k)

