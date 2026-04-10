Piątek, 10 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Nocne pobicie na stacji paliw. Trzej mężczyźni zatrzymani przez policję

Data publikacji: 10 kwietnia 2026 r. 11:55
Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2026 r. 12:13
Fot. Anna Gniazdowska  

Policjanci z powiatu drawskiego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie 26-latka. Do zdarzenia doszło w nocy na terenie jednej ze stacji paliw.

REKLAMA

Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że napastnicy zaatakowali 26-latka, zadając mu liczne ciosy rękami i nogami. Uderzali go głównie w głowę. Swoim agresywnym zachowaniem narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Policjanci szybko wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn mających związek ze sprawą. Wszyscy zostali doprowadzeni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie również za przywłaszczenie telefonu komórkowego oraz pieniędzy w kwocie 1000 zł należących do pokrzywdzonego - informuje asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Prokurator rejonowy podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Teraz mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Za pobicie grozi im kara nawet do kilku lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA