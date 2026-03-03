Brutalne pobicie w Międzyzdrojach. 21-latek w areszcie

Fot. KPP w Kamieniu Pomorskim

21-letni mieszkaniec powiatu kamieńskiego trafił do aresztu w związku z pobiciem, do którego doszło 21 lutego 2026 roku w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawca zadał pokrzywdzonemu uderzenie w tył głowy nieustalonym narzędziem oraz szereg uderzeń po całym ciele, w wyniku czego naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów.

Dodatkowo podejrzany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 21-latka tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane mu czyny grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności.

