Nieznane oblicze sądu. Zwiedzili miejsca niedostępne na co dzień [GALERIA]

22 maja w Szczecinie odbyła się Noc Otwartych Sądów. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. niedostępne na co dzień miejsca. Fot. Agata JANKOWSKA

W piątkowy wieczór (22 maja) Szczecinianie mogli zajrzeć tam, gdzie z reguły wstęp mają tylko sędziowie, urzędnicy i uczestnicy rozpraw. Zwiedzanie niedostępnych na co dzień pomieszczeń sądu, symulacja procesu słynnej Sydonii von Borck, spotkania z prawnikami, policyjny robot czy warsztaty pierwszej pomocy dla ludzi i zwierząt – to tylko część atrakcji przygotowanych w ramach Nocy Otwartych Sądów w budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód (pl. Żołnierza Polskiego).

Jedną z głównych atrakcji były wycieczki po budynku sądu pod hasłem „Miejsca niedostępne na co dzień”. Małe grupy uczestników zajrzały (pod nadzorem pracowników sądu) do archiwum ksiąg wieczystych, aresztu i celi dla osób zatrzymanych czy tzw. "niebieskiego pokoju", czyli pokoju przesłuchań dla dzieci.

Dla zwiedzających udostępniono ponadto pomieszczenia na 1. i 2. piętrze sądu, m.in. gabinet prezesa sądu, sekretariaty wydziałów, gabinety sędziów, archiwalne księgi wieczyste oraz wystawę dowodów rzeczowych.

Dla osób zainteresowanych prawem przygotowano spotkania i rozmowy z ekspertami. Podczas wydarzenia „Q&A – Przesłuchaj prawnika” można było zadać pytania dotyczące prawa, a notariusze opowiedzieli m.in. o bezpieczeństwie transakcji nieruchomości oraz sprawach spadkowych. Nie zabrakło także praktycznych informacji o pracy kuratora sądowego, komornika, prokuratora czy radcy prawnego.

O godz. 18.30 odbyła się symulacja procesu Sydonii von Borck – pomorskiej szlachcianki oskarżonej o czary. Wprowadzenie historyczne oraz spacer „Śladami Sydonii von Borck” poprowadził przewodnik Tomasz Wieczorek. Wydarzenie pozwoliło uczestnikom przenieść się w realia dawnych procesów sądowych.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mogli zrobić sobie zdjęcie za stołem sędziowskim, wziąć udział w grach edukacyjnych, rozwiązywać zagadki w specjalnej sali zagadek czy spróbować swoich sił w planszowej grze „Prawopolis”.

W wydarzenie zaangażowały się także służby mundurowe i instytucje publiczne. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zaprezentowała policyjny sprzęt, radiowozy, robota do zadań specjalnych. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej przygotował rozbudowaną wystawę poświęconą śledztwom dotyczącym zbrodni systemów totalitarnych, archiwalnym aktom i pracy śledczej prowadzonej przez pion prokuratorski IPN.

Na miejscu obecni byli również przedstawiciele środowisk prawniczych, m.in. Izba Notarialna w Szczecinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Szczecińska Izba Adwokacka i Izba Komornicza w Szczecinie, którzy przygotowali quizy, gry edukacyjne i praktyczne prezentacje dotyczące swojej pracy.

Do wydarzenia dołączył także Uniwersytet Szczeciński. Studenci i koła naukowe z Wydziału Prawa i Administracji zorganizowali m.in. symulację wyborów prezydenckich, testów z filozofii prawa oraz interaktywnych analiz spraw sądowych.

Organizatorzy podkreślają, że celem było pokazanie mieszkańcom, że sąd to nie tylko sala rozpraw i wyroki, ale także miejsce pracy wielu specjalistów oraz instytucja, która na co dzień zajmuje się sprawami bliskimi każdemu obywatelowi. Wydarzenie przyciągnęło wiele osób zainteresowanych pracą sądu, prawników, sędziów, komorników itp. Szczególnie bogaty program atrakcji przygotowano dla najmłodszych - poza rożnymi zabawami czy grami mogli otrzymać także niespodzianki i prezenty. Dorośli mogli przede wszystkim skorzystać z porad prawnych, dowiedzieć się, jak wypełniać formalności i wnioski sądowe, a także wcielić się w rolę sędziego czy prezesa sądu.

Noc Otwartych Sądów to wydarzenie ogólnopolskie. W Szczecinie mnóstwo ciekawej wiedzy i atrakcji czekało na zainteresowanych również w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum przy ul. Kaszubskiej oraz Sądzie Apelacyjnym przy ul. Mickiewicza.©℗

Agata Jankowska

