Przed nami „Noc Otwartych Sądów”

Ubiegłoroczne wydarzenie w Szczecinie, zorganizowane po raz pierwszy, było oblegane. Fot. Piotr SIKORA

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w piątek, 22 maja, odbędzie się „Noc Otwartych Sądów”. Po południu i wieczorem wybrane sądy w całej Polsce otworzą swoje budynki dla mieszkańców. Także w Szczecinie.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód zaprasza w godz. 16.30-21.30 do swojej siedziby przy pl. Żołnierza Polskiego 16. W programie znalazły się m.in. zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających, rozmowy z prawnikami, symulacja procesu Sydonii von Borck, wykłady notariuszy oraz spotkania z przedstawicielami policji, prokuratury, adwokatury i IPN. Na uczestników czekają także pokazy sprzętu policyjnego, warsztaty pierwszej pomocy, gry edukacyjne i atrakcje dla dzieci.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum przy ul. Kaszubskiej 42 będzie otwarty w godz. 17-22. W programie przewidziano m.in. symulacje rozpraw, spotkania z sędziami, prezentacje zawodów prawniczych, możliwość zajrzenia do sądowych zakamarków, klinikę prawną, pokazy policyjne oraz grę terenową.

Z kolei Sąd Apelacyjny przy ul. Mickiewicza 123 zaprasza mieszkańców w godz. 17-21. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak wygląda prawdziwa sala rozpraw i jak pracują sędziowie, prokuratorzy, policjanci, adwokaci oraz radcowie prawni. Sąd udostępni do zwiedzania miejsce tymczasowego pobytu oskarżonych, sale rozpraw, a to wszystko połączone z opowieściami sędziów. Organizatorzy przygotowali także symulacje rozpraw, spotkania edukacyjne dotyczące praw pokrzywdzonych i oskarżonych oraz wystawę dokumentów z głośnych spraw sądowych. Dodatkową atrakcją będą policyjny radiowóz i więźniarka prezentowane na parkingu sądu.

(K)

