"Niezapominajka" w Szczecinie otwarta. Pomoc dla całej rodziny

Centrum Wsparcia "Niezapominajka" dla opiekunów osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych otwarto uroczyście we wtorek (21 września) w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Oferuje pomoc w formie: świetlicy wytchnieniowej, specjalistycznego poradnictwa, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Świetlica "Niezapominajka" to jedna z trzech części projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin", realizowanego przez miasto. Mogą z niej korzystać opiekunowie osób niesamodzielnych, gdy potrzebują czasu dla siebie lub muszą załatwić różnego rodzaju sprawy - w świetlicy ich bliską, chorą osobą, zaopiekują się specjaliści. Dostępne są też usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wartość całego projektu to 14 milionów złotych, Unia Europejska dofinansowała go kwotą 11 milionów złotych.

Pomoc dla całej rodziny

Wiceprezydent Krzysztof Soska podkreślał, że choroba Alzheimera i inne choroby otępienie dotykają nie tylko tych osób, u których je zdiagnozowano, ale całe otoczenie, rodziny.

- Dlatego tak bardzo potrzebne jest wsparcie dla najbliższych, dla rodzin - mówił. - Bo oczywiście najlepiej, aby ta osoba chora pozostawała w rodzinie, w swoim naturalnym środowisku. Stąd cały szereg działań, które podejmuje Szczecin, począwszy od bonu "Alzheimer", czyli wsparcia finansowego. A z drugiej strony jest cały ten pakiet, który pojawia się w projekcie "Zaopiekowani". To centrum jest jednym z miejsc, które ma właśnie służyć rodzinom, żeby dać im wytchnienie. To całe kompleksowe działanie. Ale wiemy, że potrzeby bardzo gwałtownie rosną, bo ta choroba bardzo się rozprzestrzenia.

Wsparcie specjalistów

Pan Roman korzysta już ze wsparcia tego centrum. Jego żona choruje na alzheimera.

- To jest bardzo cenna pomoc - przyznaje. - Przy tej chorobie osoba jest tak bardzo absorbująca, że nie można sobie dać rady z niczym. Zawsze chodzi za mną, cokolwiek robię, chce być przy mnie. Dzięki takiemu wsparciu mogę posprzątać, zrobić zakupy, posprzątać w domu... Ustaliłem dni, w których potrzebuję czasu dla siebie, i przyprowadzam tutaj żonę na 2, 3 lub 4 godziny, w zależności od potrzeby. Można tutaj także liczyć na wsparcie specjalistów: psychologa, radcę prawnego, terapeutów. Są też spotkania grupowe dla opiekunów. To bardzo cenne.

Uroczyste otwarcie centrum "Niezapominajka" zbiegło się z obchodami Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Z tej okazji dla podopiecznych "Domu Kombatanta", "Niezapominajki" i ich gości zorganizowano przyjęcie ogrodowe.

