Niemoc miejskich służb. Niebezpiecznie na Pomorzanach

Proste

2023-09-27 20:27:09

Jest decyzja administracyjna, właściciel jej nie wykonuje, więc niech zrobi to za niego wyłoniona w przetargu firma. A potem obciążyć właściciela. Jeśli nie zapłaci, to sąd i komornik załatwią sprawę. Chyba, że właściciel nie ma żadnego majątku - wtedy wsadzić go do więzienia. Minus taki, że będzie utrzymywany na nasz koszt.