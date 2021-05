Nie jest już konieczna kwarantanna po krótkiej wizycie w Polsce do 24 godzin czy odwiedzinach u bliskich do 72 godzin. Niemcy przywróciły mały ruch graniczny z Polską. Nowe rozporządzenie niemieckiego rządu obowiązuje od 13 maja.

Polska od 9 maja nie jest już na liście listy krajów wysokiego ryzyka. Stała się natomiast obszarem zwykłego ryzyka. Osoby wjeżdżające z Polski nadal muszą zgłosić swój przyjazd na stronie internetowej einreiseanmeldung.de, oraz poddać się 10-dniowej kwarantannie. Ponadto muszą zrobić test na koronawirusa do 48 godzin po przyjeździe. Nie trzeba będzie mieć testu już w momencie wjazdu do Niemiec. Przewidziano zwolnienia od tych zasad dla osób zaszczepionych na COVID-19, ozdrowieńców i osób z negatywnym testem na koronawirusa. Są też wyjątki m.in. dla pracowników transgranicznych. Ponadto z rozporządzenia niemieckiego rządu wynika, że wyjątek ma dotyczyć także małego ruchu granicznego.

Obowiązek zgłoszenia wjazdu, kwarantanny i testu nie dotyczy osób, które w ramach ruchu granicznego przebywały w obszarze ryzyka nie dłużej niż 24 godziny albo wjeżdżają do Niemiec na okres do 24 godzin. To oznacza, że krótki wyjazd za granicę jest znów możliwy. Polacy będą mogli jeździć do Niemiec np. zakupy.

Wyłączone będą również osoby, które przyjeżdżają z obszaru ryzyka do Niemiec na najwyżej 72 godziny bądź przebywały w obszarze ryzyka (czyli w Polsce) nie dłużej niż 72 godziny w celu odwiedzin u bliskich pierwszego stopnia (tj. rodzice, dzieci), małżonków albo partnerów życiowych lub w związku z prawem do opieki lub kontaktów z dziećmi.

(KK)