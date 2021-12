Niemal 1300 przypadków SARS-CoV-2 w środę w regionie. Zmarło 25 osób

W województwie zachodniopomorskim mamy 1275 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Zmarło 25 zakażonych osób - w środę po godz. 10.30 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

To dane lepsze niż w środę przed tygodniem (1 listopada), gdy zanotowano 1491 nowych infekcji. Nadal jednak świadczą one o tym, że epidemia utrzymuje się na wysokim poziomie. Co gorsza wzrosła liczba zgonów, których przed tygodniem było 23.

Na czele miast i powiatów z największą liczbą zakażeń cały czas jest Szczecin, gdzie tym razem wykryto 383 zakażenia. W powiecie stargardzkim było ich 115, a w goleniowskim 101. Pod względem liczby zakażeń na 10 tys. mieszkańców przoduje Świnoujście ze współczynnikiem bliskim 14.

Najwięcej, bo 7 zgonów zakażonych osób, odnotowano wśród mieszkańców Szczecina. Spośród 25 zmarłych osób, dwie nie miały chorób współistniejących z Covid-19.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. Zgony białogardzki 10 2.11 0 choszczeński 20 4.16 0 drawski 47 8.27 0 goleniowski 101 12.26 1 gryficki 22 3.67 1 gryfiński 47 5.76 0 kamieński 24 5.12 0 kołobrzeski 33 4.16 2 koszaliński 43 6.47 0 myśliborski 36 5.50 0 policki 84 10.34 0 pyrzycki 24 6.11 1 sławieński 17 3.04 2 stargardzki 115 9.57 4 szczecinecki 45 5.81 2 świdwiński 10 2.15 0 wałecki 43 8.12 2 łobeski 29 7.94 1 Koszalin 85 7.95 2 Szczecin 383 9.55 7 Świnoujście 57 13.95 0

(k)