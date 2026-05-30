Nielegalna uprawa konopi. 33-latek usłyszał zarzuty

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Adamowi P., któremu prokuratura zarzuca prowadzenie nielegalnej uprawy konopi, wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających oraz posiadanie sprzętu służącego do ich produkcji.

Śledztwo w sprawie prowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Według ustaleń mężczyzna miał prowadzić plantację marihuany w swoim domu w Suchanówku. Podczas działań przeprowadzonych 27 listopada 2025 roku policjanci zabezpieczyli 479 krzewów konopi oraz ponad 3 kilogramy suszu marihuany.

W budynku znajdował się także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do uprawy i produkcji narkotyków, m.in. lampy, namioty, wentylatory, pompy powietrza i wagi.

– Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów – informuje prokuratura. – Mężczyzna wcześniej nie był karany.

W trakcie śledztwa stosowano wobec niego tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

