Instruktor szkoły jazdy z zarzutami

Mężczyźnie za fałszowanie dokumentacji grozi do 5 lat więzienia. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Do Sądu Rejonowego w Stargardzie trafił akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu instruktorowi ośrodka szkolenia kierowców. Mężczyzna ma odpowiadać za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej przebiegu kursów dla przyszłych kierowców.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Jak ustalono, do nieprawidłowości miało dochodzić w latach 2022-2023. Według ustaleń prokuratury Grzegorz M., pracujący jako instruktor w ośrodku szkolenia kierowców, miał siedemnaście razy poświadczyć nieprawdę w dokumentach potwierdzających przebieg zajęć.

Zarzuty dotyczą wpisów w kartach przeprowadzonych zajęć. Z dokumentów wynikało, że trzy kursantki ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D uczestniczyły w szkoleniach. W rzeczywistości, według ustaleń śledczych, nie brały one w tym czasie udziału w zajęciach.

– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia wobec instruktora ośrodka szkolenia kierowców, któremu zarzucono łącznie siedemnaście przestępstw polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne – przekazała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Tryb prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców jest ściśle określony przepisami. Karta przeprowadzonych zajęć wydawana jest przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego lub praktycznego, a po zakończeniu każdej części zajęć musi zostać potwierdzona podpisem kursanta oraz instruktora.

- Każde odstępstwo od tej procedury traktowane jest jako poważne naruszenie zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz prowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem – dodaje prok. Szozda.

Grzegorz M. podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna nie był dotychczas karany. Za przestępstwa z art. 271 §1 kodeksu karnego grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie oskarżonego zdecyduje teraz sąd. ©℗

