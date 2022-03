Nielegalna bimbrownia niedaleko Bobolic

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili niedawno kontrolę skierowaną na zwalczanie produkcji nielegalnego alkoholu. W jednej ze wsi niedaleko Bobolic na prywatnej posesji znajdowała się nielegalna bimbrownia. Podczas przeszukania ujawniono oraz zabezpieczono kolumnę odpędową i trzy kolumny filtrujące, a także 85 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy.

Funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspierali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie.

– Teraz wyjaśniamy, co mężczyźni robili z wyprodukowanym alkoholem – poinformowała Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Gotowy już wyrób trafi do biegłego, który zbada, czy zabezpieczona substancja nie jest niebezpieczna dla zdrowia.

Mężczyźnie zajmującemu się tym nielegalnym procederem grozi postępowanie karne. Może mu grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniem wolności do roku. O wysokości kary w tych przypadkach zadecyduje sąd.

Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych przewiduje sankcje karne. Za wytwarzanie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestrów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli wytwarzany alkohol jest znacznej wartości, osoba go produkująca może zostać również ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą – pozbawieniem wolności do lat trzech.

(Ksz)