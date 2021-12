Masakra zwierząt w Bobolicach. Starszy mężczyzna brutalnie zabił szczeniaki

77-latek mieszkający na terenie gminy Bobolice stanie przed sądem za zabicie trzech szczeniąt i znęcanie się nad dwoma innymi. Mężczyzna może spędzić za kratkami nawet 3 lata.

Zdarzenie miało miejsce przed tygodniem. Zwyrodnialec, bo tak trzeba go nazwać, postanowił pozbyć się niechcianych szczeniąt. Było ich w sumie pięć. Trzy z nich 77-latek zatłukł uderzając o podłogę. Potem zawinął je w folię i wrzucił do kontenera na odpady. Tam ciała psiaków znaleziono, ale w pojemniku było jeszcze coś.

Mowa o dwóch żywych szczeniakach, które wyrzucone zostały wraz z uśmierconym bestialsko rodzeństwem. Jeden z nich trafił do osoby, która go znalazła. Drugi do przychodni weterynaryjnej. Suczka, o której mowa miała zapalenie spojówek i wyraźną bliznę po nieopatrzonej ranie. Weterynarz ujawnił, że zwierzę było bite. ©℗

(pw)