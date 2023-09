Niedziela z Less Waste Market w Hali Odra [GALERIA]

„Bierzcie znajomych, rodzinę, sąsiadów, psa czy kota i wpadajcie do Hali Odra” – zachęcają organizatorzy 17. wydania Less Waste Market. Fot. Arleta NALEWAJKO

Po wakacyjnej przerwie do Hali Odra – już w najbliższą niedzielę – wraca Less Waste Market, czyli targ rzeczy używanych. Przy bulwarze Maurycego Beniowskiego jedni będą się pozbywać nadmiaru rzeczy, tworząc drugim okazję do nabywania przedmiotów w okazyjnych cenach. Nic się nie zmarnuje.

Market otworzy się w niedzielę (3 września) o godz. 12, a potrwa do g. 17. W ofercie handlowej będą – jak zapowiadają organizatorzy – ubrania, buty, dodatki i ceramika, książki, płyty, winyle, gry komputerowe i wszelkie inne różności. Zaznaczają: „ Grunt, aby były to rzeczy używane”. Bowiem w duchu less waste chodzi o to, żeby zbędne rzeczy nie zmieniały się w odpady, lecz w swoiste skarby.

Dla odwiedzających wstęp na targ będzie darmowy. Natomiast nieobojętni na los zwierząt będą mieli okazję wesprzeć bezdomniaki.

– Jeśli masz niepotrzebne akcesoria dla zwierzaków, karmy, koce, to przynieś do nas a my przekażemy instytucjom opiekującym się zwierzętami. – apelują organizatorzy 17. wydania Less Waste Market.

Tradycyjnie, nie zabraknie też czegoś do picia oraz pyszności do jedzenia: w przystępnych cenach. ©℗

(an)