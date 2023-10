Niech będzie różowo. Październik dla Świadomości Raka Piersi [GALERIA]

W środę w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie członkinie Stowarzyszenia Polickie Amazonki promowały profilaktykę raka piersi - opowiadały o dostępnych badaniach, uczyły samobadania piersi na fantomach, podpowiadały, gdzie można szukać wsparcia w walce z chorobą, a przede wszystkim przekonywały, że najważniejsze jest, żeby ewentualną zmianę chorobową wykryć jak najwcześniej. Fot. Dariusz Gorajski

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Symbolem walki z tym nowotworem jest różowa wstążka. W najbliższych dniach i tygodniach będzie więc wyjątkowo różowo - dosłownie, bo w tym przenośnym znaczeniu różowo wciąż nie jest - za mało pań korzysta z dostępnych i bezpłatnych badań profilaktycznych. W Zachodniopomorskiem do 1 października zrobiło to niespełna 40 procent uprawnionych. Głośno o potrzebie badania przypomni po raz kolejny Marsz Różowej Wstążki. Ten w Szczecinie odbędzie się już w najbliższą sobotę 7 października, a w Koszalinie tydzień później.

Mammografia to badanie pozwalające wykryć raka piersi we wczesnym stadium. Nie jest bolesne, nie wymaga specjalnego przygotowania. Do tego dla określonej grupy kobiet dostępne jest bez skierowania i oczywiście bezpłatnie. Obecnie ten program adresowany jest do pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. A od 1 listopada 2023 z możliwości wykonania profilaktycznej mammografii będą mogły skorzystać kobiety młodsze – już od 45. roku życia oraz starsze – do 74. roku życia.

- Poszerzenie grupy adresatek programu to większa szansa na potwierdzenie zdrowia lub wykrycie wczesnych zmian, których leczenie jest o wiele skuteczniejsze niż zmian zaawansowanych - podkreśla Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wciąż jednak wiele już uprawnionych kobiet takiemu badaniu się nie poddało. Według danych na 1 października tego roku najsłabiej pod tym względem wypada powiat kołobrzeski, gdzie z tej szansy skorzystało tylko 33,93 procent uprawnionych pań, ale niewiele lepiej jest w samym Szczecinie - tutaj na badania zgłosiło się tylko 34,06 procent. Najlepsze wyniki są w powiatach pyrzyckim: 46,75 proc. przebadanych kobiet, i choszczeńskim: 46,39 proc. W całym Zachodniopomorskiem w tym czasie uprawnionych do takiej profilaktyki było 236 796 pań, a skorzystało z niej 39,32 procent.

Z badań można korzystać w pracowniach stacjonarnych oraz w pracowniach mobilnych - mammobusach. Adresy punktów stacjonarnych oraz miejsca i terminy postojów mammobusów są publikowane na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ (www.nfz-szczecin.pl). Najważniejsze, żeby na badania zgłaszać się przede wszystkim po to, aby potwierdzić, że nie ma żadnych niepokojących zmian.

- Badania profilaktyczne to badania wykonywane w okresie, kiedy jeszcze choroba nie daje objawów - zwraca uwagę Jowita Karkut-Wielusińska, lekarz onkolog i psychoterapeuta w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. - A tylko wykrycie choroby nowotworowej w niewielkim stopniu zaawansowania daje szanse na całkowite wyleczenie. Zawsze podkreślam, że badania profilaktyczne robimy nie tylko dla siebie, ale też dla naszych bliskich. To jedyna w miarę pewna rzecz, która może nam dać poczucie bezpieczeństwa w kwestii zdrowia. A jeśli akurat po ich wykonaniu okaże się, że pojawiło się coś niebezpiecznego – to mamy czas, by zareagować i zacząć leczyć z dużą szansą powodzenia.

O tym, że warto korzystać ze specjalistycznych badań przesiewowych i badać się regularnie także samodzielnie - przez cały rok, a w październiku szczególnie - przypominają także panie, które pokonały raka lub właśnie z nim walczą. W środę 4 października w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie spotkałyśmy członkinie Stowarzyszenia Polickie Amazonki, które promowały właśnie profilaktykę raka piersi. Opowiadały o dostępnych badaniach, uczyły samobadania piersi na fantomach, podpowiadały, gdzie można szukać wsparcia w walce z chorobą, a przede wszystkim przekonywały, że najważniejsze jest, żeby ewentualną zmianę chorobową wykryć jak najwcześniej.

- Świadomość potrzeby badania jest, a jednak o niej zapominamy - mówi Julita Imirowicz, prezes Stowarzyszenia Polickie Amazonki. - Bo jak jest się zdrowym, to się o tym nie myśli. Trzeba więc przypominać, że badać trzeba się także, gdy nic nie dolega Sama jestem przykładem, że regularne badania naprawdę są potrzebne. Dzięki temu, że ja z nich korzystałam, w drugiej piersi wykryto u mnie zmianę ośmiomilimetrową, czyli bardzo małą. Szybciutko zadziałano, nie była konieczna chemioterapia. Takiej zmiany sama też nie mogłam wykryć. Badania profilaktyczne są więc konieczne. Namawiamy też do regularnego samobadania piersi. Same jesteśmy w stanie wykryć guzka wielkości jednego centymetra. Im wcześniej, tym łatwiejsze jest leczenia. Jak regularnie się badamy, to znamy lepiej swoje piersi i jesteśmy w stanie wyczuć mniejsze guzki.

W promocję tej profilaktyki włącza się także Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Jest współorganizatorem (wraz z Fundacją MOŻESZ) Marszu Różowej Wstążki, który odbędzie się w Szczecinie już w sobotę 7 października. Różowy korowód wystartuje o godz. 12 spod pomnika Gryfa (pod Urzędem Miasta) i dotrze do Filharmonii w Szczecinie, gdzie rozstawione będą stoiska profilaktyczno-edukacyjne, będzie konkurs wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, konkurs na najpiękniejszą różową kreację. Więcej informacji o wydarzeniu: https://marszrozowejwstazki.pl/

Na ten miesiąc zaplanowano jeszcze wiele innych wydarzeń związanych z profilaktyką raka piersi, m.in. 12 października - Marsz Różowej Wstążki w Koszalinie, 22 października - koncert charytatywny Polskiej Orkiestry Lekarzy na rzecz Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem działającej przy ZCO - dochód z koncertu w całości zostanie przeznaczony na wsparcie potrzeb Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie i pacjentów ZCO (początek koncertu: godz. 17, Filharmonia w Szczecinie, bilety dostępne na biletomat.pl), 26 października – wystawa fotografii pt. „Wciąż żyjemy” i premiera kalendarza na 2024 rok, którego bohaterami są pacjentki i pacjenci Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (Galeria przy Cerkwi, Filharmonia w Szczecinie, godzina 19), 28 października – konferencja naukowa ZCO „Rak piersi praktycznie” (hotel Courtyard by Mariott w Szczecinie, początek konferencji: godz. 10).©℗

Agnieszka Spirydowicz