Nie żyje profesor Ryszard Wilk. Autor szczecińskiej rzeźby "Labirynt"

Fot. Archiwum

Zmarł Ryszard Wilk, wybitny szczeciński rzeźbiarz, profesor architektury i sztuki. Przez ponad 30 lat pracował na Politechnice Szczecińskiej. Był współzałożycielem Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Jego najsłynniejszym dziełem jest "Labirynt", rzeźba znajdująca się niedaleko Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 2024 roku odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Szczecin.

