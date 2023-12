Nie żyje kapitan żeglugi wielkiej Wiktor Czapp

Fot. Elżbieta Kubowska

Zmarł kapitan żeglugi wielkiej Wiktor Czapp. Był znaną postacią wśród szczecińskich ludzi morza. Zawsze obecny tam, gdzie dzieje się coś związanego z działalnością na rzecz morza i gospodarki morskiej.

Urodził się w Gdyni 29 stycznia 1932 r. w rodzinie kaszubskiej. Od wczesnej młodości interesował się morzem. W 1949 r. odbył kurs przygotowawczy Ligi Morskiej w Gdańsku, po którym trafił do Szkoły Jungów Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Po rocznym szkoleniu i egzaminach został przyjęty do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dwukrotne był zaokrętowany na „Darze Pomorza”. PSM ukończył w 1953 roku i z nakazem pracy trafił do Polskiej Żeglugi Morskiej. Pracował na morzu od młodszego marynarza do kapitana, na statkach różnej wielkości (od 1000 do 52 000 DWT) – masowcach i drobnicowcach, w tym na słynnym „Sołdku”. Odwiedził 82 kraje i 452 porty.

Kapitan Czapp był głównym nawigatorem PŻM, odbył przeszkolenie pilotowe, a w kwietniu 1978 r. związał się z Urzędem Morskim w Szczecinie, gdzie pełnił funkcję najpierw zastępcy, a potem kapitana portu Szczecin i jednocześnie szefa pilotów. Po 10 latach wrócił do PŻM.

W 1992 roku przeszedł na emeryturę i zajął się intensywną działalnością społeczną. Przez wiele lat był przewodniczącym Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Stał na czele Komitetu ds. Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Zaangażował się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza w Gdyni czy Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich w Gdyni. Należy też do innych organizacji związanych z morzem i żeglarstwem. Dał się poznać jako rzecznik nadania imienia Konstantego Maciejewicza Akademii Morskiej w Szczecinie (był jego wychowankiem), a także powrotu narodowej bandery na polskie statki.

Kapitan Czapp był miłośnikiem historii polskiej floty, szkolnictwa morskiego oraz tradycji morskich (ceremoniału, zwyczajów). Był autorem książki „Podróże kapitana po morzach i historii” oraz mnóstwa artykułów. Ciekawie opowiadał o morzu i miał, co wszyscy podkreślają, znakomite poczucie humoru – również na swój temat. Współpracował ze szkołami, spotykając się często z dziećmi i młodzieżą. We wrześniu tego roku swoje marynistyczne zbiory przekazał Archiwum Państwowemu w Szczecinie.

