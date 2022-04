Nie żyje Jadwiga Igiel-Sak, była dyrektor szczecińskiej filharmonii

Zmarła Jadwiga Igiel-Sak, która przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora szczecińskiej filharmonii. Miała 81 lat.

Urodziła się 21 lutego 1941 roku w Kole. Ze Szczecinem związana była od 1960 roku. W latach 1970 - 1990 była zastępcą dyrektora wspomnianej instytucji kultury, a w 1994 - 2007 pełniła funkcję dyrektora naczelnego filharmonii.

"W nieoceniony sposób przyczyniła się do rozwoju, podniesienia poziomu artystycznego i budowy dobrej opinii Filharmonii, a poprzez zaangażowanie orkiestry w liczne koncerty zagraniczne, przyczyniła się do promocji naszego miasta za granicą. Pani Dyrektor Igiel-Sak prowadziła Filharmonię do listopada 2006 r., podejmując odważne i głośne w całym kraju inicjatywy artystyczne, w tym m.in. wykonanie „Requiem Polskiego” Krzysztofa Pendereckiego w Stoczni Szczecińskiej Nowa (grudzień 2005 r.), które to okazało się niebywałym sukcesem, na trwale wpisującym się w kulturalną historię naszego miasta i do dziś pozostającym w pamięci wielu szczecinian. W 2004 roku Jadwiga Igiel-Sak podjęła skuteczne starania o wybudowanie nowej siedziby instytucji, stając na czele Społecznego Komitetu na rzecz Budowy Nowej Filharmonii w Szczecinie, w miejscu dawnego Konzerthausu. Dzięki jej wysiłkom możemy cieszyć się dzisiaj spektakularnym gmachem Filharmonii, który stał się niezaprzeczalnym symbolem Szczecina i regionu. Za tworzenie pozytywnego wizerunku Szczecina poprzez osiągnięcia na ogólnopolskiej i międzynarodowej niwie kulturalnej i artystycznej, w 2005 roku Jadwiga Igiel-Sak otrzymała tytuł Ambasadora Szczecina" - czytamy w komunikacie filharmonii, przesłanym do redakcji.

(MON)