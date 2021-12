Nie wyrzucaj, nie marnuj

Jeśli w naszych domach po świętach zostały nadwyżki jedzenia, warto zadbać, by nic się nie zmarnowało. Smakołykami można się podzielić z innymi. Zachęca do tego Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin.

Żywność można przynosić do lokalu Jadłodzielni przy ul. Żółkiewskiego 4 (dziś jest czynny w godz. 9-17) albo zostawić ją w całodobowych szafkach na terenie miasta. Mieszczą się one przy ul. św. Ducha/Dworcowa, ul. Łokietka 22 w podwórku, ul. Nad Odrą 18, przy ul. Szczecińskiej 12, ul. Czarnogórskiej 68, ul. Kwiatowej – pętla Gumieńce i na Ryneczku Zdroje. Pamiętajmy o dołączeniu opisu dania – co to jest i kiedy zostało przygotowane.

(gan)