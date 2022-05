Nie wszędzie Ukraińcy pojadą pociągami za darmo. Bilety na nowych zasadach

Koniec z darmowymi podróżami uchodźców z Ukrainy po całej Polsce pociągami PKP Intercity. Spółka wprowadza 1 czerwca nowe zasady korzystania z bezpłatnych biletów. Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) i InterCity (IC), ale tylko w relacjach z i do Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla, Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity mogą korzystać kobiety, dzieci do 18. roku życia, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością. Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku. Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (dot. mężczyzn w wieku 18-60) oprócz dokumentów wskazanych powyżej będą musiały okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty).

Dotychczas ukraińscy obywatele mogli podróżować pociągami PKP Intercity po całej Polsce. Od początku czerwca będą mieli taką możliwość tylko w relacjach od i do wymienionych wcześniej miast położonych przy naszej wschodniej granicy.

Bezpłatne bilety w relacjach od wyżej wymienionych lokalizacji mogą pobrać w kasach biletowych danych miejscowości lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości. Darmowe miejscówki na przejazd do tych miejscowości mogą nabyć w kasie biletowej na dowolnej stacji w Polsce lub u konduktora w pociągu. Każdy uprawniony obywatel Ukrainy może pobrać bilet na bezpośrednie połączenia do danej destynacji, jak i na przejazd więcej niż jednym pociągiem. ©℗

