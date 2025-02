Nie tędy droga. Niebezpiecznie na Parkowej

Na ulicy Parkowej trwają prace ziemne. Zablokowana jest część chodnika. Mimo oznakowań przechodnie jednak lamią przepisy i przechodzą wzdłuż jezdni. Fot. Agata JANKOWSKA

Od kilku dni na ulicy Parkowej trwają prace ziemne związane z prowadzoną tam budową. W związku z tym zajęty został i ogrodzony fragment chodnika, co utrudnia przejście pieszym. Choć jest oznakowanie, wskazujące kierunek bezpiecznej drogi, wielu ją skraca i przechodzi po jezdni.

Informacje o pracach i kierunku poruszania się pieszych zamieszczone są na całym chodniku od ulicy Szarotki do ul. Dubois 12. Przechodnie wiedzą więc, że kilkadziesiąt metrów dalej prowadzone są prace i obowiązuje zakaz przejścia. W miejscu, gdzie prowadzony jest remont, znajduje się dodatkowo tabliczka ze strzałką nakazującą zawrócić do przejścia dla pieszych - czyli tego znajdującego się przed ul. Szarotki. Wielu przechodniów jednak to lekceważy, przechodząc wzdłuż ogrodzenia oddzielającego miejsce robót, po jezdni i stwarzając zagrożenie dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

(aj)