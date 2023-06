Parkowa z nowym parkiem

JanKowalski

2023-06-27 15:57:46

NARESZCZIE !zniknie to zardzewiałe budkowo- zasr..kowo proponuję jeszcze zaorać syf za Kupcem na Krzywoustego - tzw. pawilony ze sklepem z alkoholem, barem i innymi biznesami które można by przenieść do wybudowanego w klimacie budynku no i oczywiście zardzewiałe budy na Kościuszki- turyści mają co podziwiać.....