Nie można się kąpać na Dziewokliczu

Fot. archiwum

Od piątku obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na szczecińskim kąpielisku Dziewoklicz. Czerwone flagi zostały wywieszone ze względu na pojawienie się na wodzie zielonego zakwitu.

- Podejrzenie wystąpienia sinic zostało zgłoszone do sanepidu. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje do odwołania. Na miejscu pilnują tego ratownicy - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Teren kąpieliska jest dostępny dla mieszkańców bezpłatnie.

(k)