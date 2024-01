Nie ma ciepła, żłobki zamknięte

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z awarią w Elektrowni Pomorzany, część mieszkańców lewobrzeża w Szczecinie od czwartku 18 stycznia nie ma ogrzewania i ciepłej wody. Usuwanie awarii ma trwać do niedzieli. W piątek 19 stycznia zamknięte są miejskie żłobki.



- Żłobki w śródmieściu Szczecina zostały zamknięte, z wyjątkiem żłobka nr 8, gdzie dostarczyliśmy nagrzewnicę i tu mogły trafić dzieci, których rodzice nie mieli możliwości zapewnienia im innej opieki - mówiła w piątek Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM. - O godz. 10 było tam dziewięcioro dzieci, z których pięcioro to stali podopieczni tej placówki. Więc tylko cztery osoby zdecydowały się na przemieszczenie dziecka.

Jak dodaje, przedszkola tego dnia są otwarte: - Przedszkola funkcjonują stosunkowo normalnie, apelowaliśmy do rodziców, by ubrali dzieci cieplej, albo zapewnili im opiekę we własnym zakresie.

W poniedziałek prawdopodobnie sytuacja wróci do normy.

- Monitorujemy sytuację na bieżąco, elektrociepłownia zapowiada, że w niedzielę będzie rozruch tych kotłów, więc miejmy nadzieję, że w poniedziałek we wszystkich placówkach będzie już ciepło. (K)